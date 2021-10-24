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Олимпиакос - ПАОК

24.10.2021, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 7 тур Олимпиакос - ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
9 тур
12 мая, среда 19:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:30 ПАОК 2:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
19 тур
27 января, среда 20:30 Олимпиакос 3:0 ПАОК
6 тур
13 января, среда 20:30 ПАОК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
8 тур
12 июля, воскресенье 21:45 Олимпиакос 0:1 ПАОК
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 Олимпиакос
12 тур
1 декабря, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
1 тур
7 июня, воскресенье 19:30 ПАОК 0:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
10 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 3:1 Олимпиакос
5 тур
30 сентября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
23 тур
25 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:3 Олимпиакос
8 тур
22 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2016/2017)
23 тур
5 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 Олимпиакос
8 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
7 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
6 тур
4 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
23 тур
8 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 Олимпиакос
6 тур
3 декабря, среда 20:30 Олимпиакос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 21:30 ПАОК 2:1 Олимпиакос
11 тур
10 ноября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 4:0 ПАОК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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