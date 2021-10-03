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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 03 октября 2021
Олимпиакос
03.10.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
Желтая карточка
П. Сиссе
90'
+8
90'
+3
Замена
Маурисио
️️️️
Карлитос
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Камара
90'
Желтая карточка
Тикиньо
89'
86'
Желтая карточка
А. Бриноли
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
82'
79'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
С. Паласиос
79'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Хадзийованнис
45'
+2
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-2-2-2
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
70
Лала
2
Камара
41
Бухалакис
7
Масурас
20
Камара
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
2-3-5
91
Бриноли
15
Пунгурас
31
Шарлия
14
Александропулос
21
Перес
10
Витал
27
Хуанкар
10
Карлитос
7
Хадзийованнис
34
Паласиос
28
Санчес
2
Камара
25
Кунде
25
Кунде
2
Камара
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
10
Карлитос
8
Маурисио
8
Маурисио
10
Карлитос
34
Паласиос
10
Лундквист
10
Лундквист
34
Паласиос
7
Хадзийованнис
9
Македа
9
Македа
7
Хадзийованнис
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
33
Михал Карбовник
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Йени Нгбакото
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
33
Михал Карбовник
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Йени Нгбакото
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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