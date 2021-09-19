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ОФИ - АЕК

19.09.2021, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 2 тур ОФИ - АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
20 тур
31 января, воскресенье 16:00 ОФИ 0:2 АЕК
7 тур
1 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
8 июля, среда 21:30 АЕК 2:0 ОФИ
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ОФИ
12 тур
30 ноября, суббота 20:30 ОФИ 1:0 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
2 тур
14 июня, воскресенье 19:15 ОФИ 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
10 февраля, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 ОФИ
5 тур
29 сентября, суббота 20:30 ОФИ 0:3 АЕК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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