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Олимпиакос - Атромитос

12.09.2021, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 1 тур Олимпиакос - Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 16:00 Атромитос 0:1 Олимпиакос
5 тур
17 октября, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 0:1 Олимпиакос
10 тур
10 ноября, воскресенье 18:15 Олимпиакос 2:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 19:30 Олимпиакос 2:1 Атромитос
11 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Атромитос 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
11 февраля, воскресенье 20:30 Атромитос 2:2 Олимпиакос
6 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Олимпиакос 0:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
12 марта, воскресенье 18:15 Олимпиакос 2:0 Атромитос
9 тур
29 октября, суббота 19:30 Атромитос 0:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
23 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Олимпиакос 4:0 Атромитос
8 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Атромитос 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 20:30 Олимпиакос 2:1 Атромитос
5 тур
27 сентября, суббота 21:30 Атромитос 1:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 21:30 Атромитос 0:0 Олимпиакос
2 тур
25 августа, воскресенье 00:00 Олимпиакос 2:1 Атромитос
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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