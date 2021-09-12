Олимпиакос - Атромитос

|18 тур
|24 января, воскресенье
|16:00
|Атромитос
|0:1
|Олимпиакос
|5 тур
|17 октября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|Атромитос
|18 тур
|24 января, воскресенье
|16:00
|Атромитос
|0:1
|Олимпиакос
|5 тур
|17 октября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|Атромитос
|23 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:15
|Атромитос
|0:1
|Олимпиакос
|10 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:15
|Олимпиакос
|2:0
|Атромитос
|26 тур
|31 марта, воскресенье
|19:30
|Олимпиакос
|2:1
|Атромитос
|11 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Атромитос
|1:2
|Олимпиакос
|21 тур
|11 февраля, воскресенье
|20:30
|Атромитос
|2:2
|Олимпиакос
|6 тур
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|0:1
|Атромитос
|24 тур
|12 марта, воскресенье
|18:15
|Олимпиакос
|2:0
|Атромитос
|9 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Атромитос
|0:1
|Олимпиакос
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|4:0
|Атромитос
|8 тур
|25 октября, воскресенье
|16:00
|Атромитос
|1:2
|Олимпиакос
|22 тур
|4 февраля, среда
|20:30
|Олимпиакос
|2:1
|Атромитос
|5 тур
|27 сентября, суббота
|21:30
|Атромитос
|1:0
|Олимпиакос
|19 тур
|12 января, воскресенье
|21:30
|Атромитос
|0:0
|Олимпиакос
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|00:00
|Олимпиакос
|2:1
|Атромитос
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46