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Теута - Шэмрок Роверс

12.08.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Теута - Шэмрок Роверс
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 22:00 Шэмрок Роверс 1:0 Теута
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