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ЛАСК - Войводина

12.08.2021, Четверг, 22:00 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч ЛАСК - Войводина
Первый матч: 1 - 0
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 20:00 Войводина 0:1 ЛАСК
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