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Базель - Уйпешт

12.08.2021, Четверг, 20:30 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Базель - Уйпешт
Первый матч: 2 - 1
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 22:00 Уйпешт 1:2 Базель
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