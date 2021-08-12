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Осиек - ЦСКА

12.08.2021, Четверг, 22:15 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Осиек - ЦСКА
Первый матч: 2 - 4
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 20:00 ЦСКА 4:2 Осиек
Лига Европы (2019/2020)

1 августа, четверг 21:45 Осиек ЦСКА

1 августа, четверг 21:45 Осиек ЦСКА
Лига Европы (2019/2020)

ответный матч		 1 августа, четверг 21:45 Осиек 1:1
(3:4)п		 ЦСКА
Лига Европы (2019/2020)
2 раунд
первый матч		 25 июля, четверг 20:30 ЦСКА 1:0 Осиек
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