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ЦСКА - Осиек

05.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 3 раунд , первый матч ЦСКА - Осиек
Лига Европы (2019/2020)

1 августа, четверг 21:45 Осиек ЦСКА

1 августа, четверг 21:45 Осиек ЦСКА
Лига Европы (2019/2020)

ответный матч		 1 августа, четверг 21:45 Осиек 1:1
(3:4)п		 ЦСКА
Лига Европы (2019/2020)
2 раунд
первый матч		 25 июля, четверг 20:30 ЦСКА 1:0 Осиек
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