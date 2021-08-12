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Сивасспор - Динамо

12.08.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Сивасспор - Динамо
Первый матч: 2 - 1
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 20:00 Динамо 1:2 Сивасспор
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