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Буде-Глимт - Приштина

12.08.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Буде-Глимт - Приштина
Первый матч: 1 - 2
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 21:00 Приштина 2:1 Буде-Глимт
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