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Анортосис - Рапид

12.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Анортосис - Рапид
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 21:30 Рапид 3:0 Анортосис
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