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Сент-Джонстон - Галатасарай

12.08.2021, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Сент-Джонстон - Галатасарай
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 21:00 Галатасарай 1:1 Сент-Джонстон
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