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Селтик - Яблонец

12.08.2021, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Селтик - Яблонец
Первый матч: 4 - 2
Лига Европы (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 18:45 Яблонец 2:4 Селтик
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