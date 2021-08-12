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Алашкерт - Кайрат

12.08.2021, Четверг, 18:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Алашкерт - Кайрат
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 17:00 Кайрат 0:0 Алашкерт
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
ответный матч		 23 июля, четверг 18:00 Алашкерт 2:1 Кайрат
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 17:45 Кайрат 3:0 Алашкерт
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