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Кайрат - Алашкерт

05.08.2021, Четверг, 17:00 мск Лига Европы, 3 раунд , первый матч Кайрат - Алашкерт
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
ответный матч		 23 июля, четверг 18:00 Алашкерт 2:1 Кайрат
Лига Европы (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 16 июля, четверг 17:45 Кайрат 3:0 Алашкерт
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    Рейтинг: +1564

    Decorhome 5 августа 2021, 19:16

    От Кайрата ожидал большего

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