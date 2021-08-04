Введите ваш ник на сайте

Енисей - Акрон

04.08.2021, Среда, 15:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/64 финала Енисей - Акрон
Россия. ФНЛ (2020/2021)
31 тур
20 марта, суббота 13:00 Енисей 0:1 Акрон
11 тур
23 сентября, среда 00:00 Акрон 3:0 Енисей
...
  • Читайте нас: 