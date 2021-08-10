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Янг Бойз - ЧФР Клуж

10.08.2021, Вторник, 21:30 мск Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Янг Бойз - ЧФР Клуж
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 3 августа, вторник 21:00 ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
Лига Европы (2020/2021), группа A
Квалификация, 6 тур
10 декабря, четверг 20:55 Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж
Квалификация, 2 тур
29 октября, четверг 23:00 ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
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