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ЧФР Клуж - Янг Бойз

03.08.2021, Вторник, 21:00 мск Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч ЧФР Клуж - Янг Бойз
Лига Европы (2020/2021), группа A
Квалификация, 6 тур
10 декабря, четверг 20:55 Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж
Квалификация, 2 тур
29 октября, четверг 23:00 ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
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