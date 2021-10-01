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ЦСКА (мол) - Нижний Новгород (мол)

01.10.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 11 тур ЦСКА (мол) - Нижний Новгород (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
6 тур
20 августа, пятница 15:30 Нижний Новгород (мол) 0:3 ЦСКА (мол)
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