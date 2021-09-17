Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол)

|17 тур
|23 ноября, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Кр. Советов (мол)
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|10:00
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|17 тур
|23 ноября, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Кр. Советов (мол)
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|10:00
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|30 тур
|25 мая, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|1 тур
|31 июля, вторник
|11:00
|Кр. Советов (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|21 тур
|1 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|11:00
|Кр. Советов (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|16 тур
|20 ноября, пятница
|12:00
|ЦСКА (мол)
|4:1
|Кр. Советов (мол)
|2 тур
|23 июля, четверг
|12:00
|Кр. Советов (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|24 тур
|4 апреля, пятница
|12:00
|Кр. Советов (мол)
|2:3
|ЦСКА (мол)
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|20 тур
|8 марта, пятница
|13:00
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|25 августа, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Кр. Советов (мол)
|17 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|ЦСКА (мол)
|4:1
|Кр. Советов (мол)
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|7:2
|ЦСКА (мол)
|27 тур
|6 ноября, суббота
|13:00
|ЦСКА (мол)
|1:4
|Кр. Советов (мол)
|13 тур
|18 июля, воскресенье
|16:00
|Кр. Советов (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|21 тур
|11 сентября, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|2:4
|Кр. Советов (мол)
|7 тур
|2 мая, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)