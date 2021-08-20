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Нижний Новгород (мол) - ЦСКА (мол)

20.08.2021, Пятница, 15:30 мск Россия. М-лига, 6 тур Нижний Новгород (мол) - ЦСКА (мол)
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