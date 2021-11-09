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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Торпедо Миасс - Ижевск
Торпедо Миасс - Ижевск: обзор матча 09 ноября 2021
Торпедо Миасс
09.11.2021, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 19 тур
1 : 2
Завершен
Ижевск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо Миасс - Ижевск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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1 : 0
10.10.2026
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1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
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