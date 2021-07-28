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Анжи - Машук-КМВ
Анжи - Машук-КМВ: обзор матча 28 июля 2021
Анжи
28.07.2021, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Машук-КМВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Анжи - Машук-КМВ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
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2 : 0
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Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
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23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена
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Анжи
Машук-КМВ
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