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Фейеноорд - Дрита

29.07.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Фейеноорд - Дрита
Первый матч: 0 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 22:00 Дрита 0:0 Фейеноорд
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