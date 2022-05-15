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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Брага
Фамаликан - Брага: обзор матча 15 мая 2022
Фамаликан
15.05.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
3 : 2
Завершен
Брага
43'
С. Банза
80'
Б. Родригес
89'
С. Банза
1'
Р. Орта
19'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Брага
Желтая карточка
С. Банза
90'
ГОЛ! 3:2!
С. Банза
Пас отдал
Б. Родригес
89'
84'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Д. Лейте
Замена
Й. Кадис
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
81'
ГОЛ! 2:2!
Б. Родригес
Пас отдал
Пепе
80'
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
Алекс
74'
Замена
I. Dolček
️️️️
А. Марин
68'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Э. Тавареш
68'
59'
Желтая карточка
В. Тормена
57'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
57'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
46'
Замена
В. Тормена
️️️️
Д. Карму
ГОЛ! 1:2!
С. Банза
Пас отдал
Б. Родригес
43'
Желтая карточка
Пепе
38'
35'
Желтая карточка
Д. Карму
19'
ГОЛ! 0:2!
Витинья
Пас отдал
А. Орта
Желтая карточка
Ч. Пикель
12'
12'
Желтая карточка
А. Мусрати
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Пас отдал
А. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
31
Алекс
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Витинья
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фамаликан
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
1
Луис Жуниор
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Андре Каштру
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Злобин
3
Марин
5
Риччели
5
Пенетра
18
Пикель
88
Пепе
10
Тейшейра
31
Алекс
19
Тавареш
9
Родригес
24
Банза
4-3-1-2
21
Хорничек
70
Силва
6
Карму
2
Лейте
15
Оливейра
21
Гомеш
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
9
Руис
9
Витинья
31
Алекс
21
Батубинсика
21
Батубинсика
31
Алекс
3
Марин
7
7
3
Марин
10
Тейшейра
29
Кадис
29
Кадис
10
Тейшейра
19
Тавареш
28
Кадиль
28
Кадиль
19
Тавареш
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
6
Карму
3
Тормена
3
Тормена
6
Карму
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
2
Лейте
78
Фернандеш
78
Фернандеш
2
Лейте
Остались в запасе
Фамаликан
Брага
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
1
Луис Жуниор
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
1
Луис Жуниор
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Фамаликан - Брага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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