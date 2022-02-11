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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Спортинг
Порту - Спортинг: обзор матча 11 февраля 2022
Порту
11.02.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
38'
Ф. Виейра
78'
М. Тареми
8'
Паулинью
34'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Спортинг
90'
+2
Замена
Табата
️️️️
М. Угарте
Желтая карточка
Пепе
90'
+1
Замена
М. Груйич
️️️️
Ф. Виейра
90'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
90'
Желтая карточка
Ф. Виейра
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Тареми
Пас отдал
Ф. Виейра
78'
Замена
Пепе
️️️️
Ж. Мариу
74'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Урибе
74'
71'
Желтая карточка
Ж. Палинья
66'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Сантуш
66'
Замена
И. Слимани
️️️️
Паулинью
63'
Желтая карточка
Н. Сантуш
Замена
Галено
️️️️
Витинья
57'
54'
Желтая карточка
Паулинью
54'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
П. Сарабия
49'
Вторая желтая
С. Коатес
Желтая карточка
Отавио
45'
45'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Желтая карточка
Пепе
42'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Виейра
Пас отдал
М. Тареми
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Сарабия
27'
Желтая карточка
С. Коатес
8'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Пас отдал
М. Рейс
1'
Желтая карточка
М. Рейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Табата
ПВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Кошта
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
20
Виейра
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
3-3-1-1-2
1
Адан
3
Феддаль
2
Рейс
25
Инасиу
47
Эшгайю
5
Угарте
4
Коатес
27
Нуньес
7
Сарабия
11
Сантуш
26
Паулинью
17
Витинья
13
Галено
13
Галено
17
Витинья
8
Урибе
7
Консейсау
7
Консейсау
8
Урибе
20
Виейра
8
Груйич
8
Груйич
20
Виейра
17
Мариу
11
Пепе
11
Пепе
17
Мариу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
5
Угарте
10
Табата
10
Табата
5
Угарте
11
Сантуш
13
Нету
13
Нету
11
Сантуш
7
Сарабия
6
Палинья
6
Палинья
7
Сарабия
26
Паулинью
19
Слимани
19
Слимани
26
Паулинью
Остались в запасе
Порту
Спортинг
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
10
Маркус Эдвардс
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
Остались в запасе
10
Маркус Эдвардс
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Порту - Спортинг
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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