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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Фамаликан
Брага - Фамаликан: обзор матча 09 января 2022
Брага
09.01.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 2
Завершен
Фамаликан
13'
Р. Орта
90'
М. Гонсалес
31'
Р. Лима
81'
И. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Фамаликан
ГОЛ! 2:2!
М. Гонсалес
90'
88'
Желтая карточка
П. Бразау
85'
Замена
П. Маркеш
️️️️
С. Банза
81'
ГОЛ! 1:2!
И. Родригес
Пас отдал
Л. Офори
81'
Замена
М. Пауло
️️️️
И. Хайме
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Р. Орта
80'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Мусрати
79'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Ю. Медейрос
79'
78'
Желтая карточка
И. Родригес
73'
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
Б. Родригес
73'
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Лима
73'
Замена
Л. Офори
️️️️
Ч. Пикель
Желтая карточка
П. Оливейра
68'
68'
Желтая карточка
С. Банза
48'
Желтая карточка
Ч. Пикель
31'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лима
Пас отдал
И. Родригес
Красная карточка
Б. Родригеш
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
13'
Желтая карточка
А. Мусрати
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фамаликан
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
88
Пепе
ЦП
9
Бруно Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
31
Алекс
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Матеус
15
Оливейра
4
Родригеш
2
Лейте
74
Моура
30
Минейро
27
Коуто
73
Мусрати
21
Орта
18
Фале
45
Медейрос
4-1-1-5
5
Риччели
5
Пенетра
28
Лима
21
Батубинсика
88
Пепе
24
Хайме
9
Родригес
18
Пикель
1
Жуниор
7
Родригес
24
Банза
73
Мусрати
6
Орта
6
Орта
73
Мусрати
45
Медейрос
78
Фернандеш
78
Фернандеш
45
Медейрос
21
Орта
9
Гонсалес
9
Гонсалес
21
Орта
28
Лима
3
Марин
3
Марин
28
Лима
9
Родригес
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
9
Родригес
18
Пикель
80
Офори
80
Офори
18
Пикель
24
Хайме
32
Пауло
32
Пауло
24
Хайме
24
Банза
43
Маркеш
43
Маркеш
24
Банза
Остались в запасе
Брага
Фамаликан
3
Витор Тормена
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Иван Злобин
ВР
20
Давид Тавареш
ЦП
31
Алекс
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
20
Давид Тавареш
ЦП
31
Алекс
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Брага - Фамаликан
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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