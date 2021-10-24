Введите ваш ник на сайте

Портимоненси - Эшторил

24.10.2021, Воскресенье, 22:30 мск Португалия. Примейра, 9 тур Портимоненси - Эшторил
Португалия. Примейра (2017/2018)
30 тур
14 апреля, суббота 18:00 Портимоненси 0:1 Эшторил
13 тур
4 декабря, понедельник 23:00 Эшторил 0:0 Портимоненси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 29 4 1 86:22 +64 91
2. Спортинг 34 27 4 3 73:23 +50 85
3. Бенфика 34 23 5 6 78:30 +48 74
4. Брага 34 19 8 7 52:31 +21 65
5. Жил Висенте 34 13 12 9 47:42 +5 51
6. Гимараеш 34 13 9 12 50:41 +9 48
7. Санта-Клара 34 9 13 12 38:54 -16 40
8. Фамаликан 34 9 12 13 45:51 -6 39
9. Эшторил 34 9 12 13 36:43 -7 39
10. Маритиму 34 9 11 14 39:44 -5 38
11. Пасуш де Феррейра 34 9 11 14 29:44 -15 38
12. Боавишта 34 7 17 10 39:52 -13 38
13. Портимоненси 34 10 8 16 31:45 -14 38
14. Визела 34 7 12 15 37:58 -21 33
15. Арука 34 7 10 17 30:54 -24 31
16. Морейренcе 34 7 8 19 33:51 -18 29
17. Тондела 34 7 7 20 41:67 -26 28
18. Белененсеш 34 5 11 18 23:55 -32 26
...
  • Читайте нас: 