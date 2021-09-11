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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Порту
Спортинг - Порту: обзор матча 11 сентября 2021
Спортинг
11.09.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 1
Завершен
Порту
16'
Н. Сантуш
71'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Порту
Желтая карточка
А. Адан
90'
+2
90'
+1
Замена
Пепе
️️️️
Л. Диас
90'
+1
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
87'
Вторая желтая
Т. Мартинес
85'
Желтая карточка
Т. Мартинес
Замена
Табата
️️️️
П. Порро
82'
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Корона
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Р. Винагре
69'
Замена
М. Рейс
️️️️
З. Феддаль
69'
65'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Ж. Мариу
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ж. Кабрал
61'
56'
Желтая карточка
В. Манафа
Желтая карточка
Ж. Кабрал
51'
Желтая карточка
П. Порро
43'
43'
Желтая карточка
Пепе
39'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Б. Кошта
Желтая карточка
Л. Нету
38'
38'
Замена
В. Манафа
️️️️
И. Маркано
ГОЛ! 1:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Порро
16'
Желтая карточка
Паулинью
14'
4'
Желтая карточка
И. Маркано
Желтая карточка
Р. Винагре
3'
2'
Желтая карточка
Б. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Жоау Мариу
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Табата
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Джени Катамо
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Пепе
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Адан
4
Коатес
13
Нету
3
Феддаль
19
Винагре
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
77
Кабрал
26
Паулинью
11
Сантуш
3-1-1-3-2
99
Кошта
3
Пепе
99
Мбемба
5
Маркано
8
Урибе
28
Кошта
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
9
Тареми
17
Мариу
23
Порро
10
Табата
10
Табата
23
Порро
3
Феддаль
2
Рейс
2
Рейс
3
Феддаль
19
Винагре
47
Эшгайю
47
Эшгайю
19
Винагре
77
Кабрал
7
Сарабия
7
Сарабия
77
Кабрал
5
Маркано
13
Манафа
13
Манафа
5
Маркано
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
28
Кошта
27
Оливейра
27
Оливейра
28
Кошта
14
Диас
11
Пепе
11
Пепе
14
Диас
17
Мариу
11
Мартинес
11
Мартинес
17
Мариу
Остались в запасе
Спортинг
Порту
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Спортинг - Порту
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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