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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Спортинг
Фамаликан - Спортинг: обзор матча 28 августа 2021
Фамаликан
28.08.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
68'
Н. Мендеш (АГ)
82'
Ж. Палинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Спортинг
90'
+7
Желтая карточка
Табата
Желтая карточка
D. Figueiras
90'
+1
90'
Замена
Табата
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Л. Офори
️️️️
М. Пауло
89'
Замена
Алекс
️️️️
Пепе
89'
82'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Палинья
Пас отдал
Г. Инасиу
Замена
А. Рикарду
️️️️
И. Хайме
79'
76'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
73'
Замена
Т. Томаш
️️️️
З. Феддаль
73'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Мендеш
68'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Б. Родригес
66'
56'
Замена
П. Порро
️️️️
Р. Эшгайю
56'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Кабрал
40'
Желтая карточка
Н. Мендеш
14'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Желтая карточка
Ч. Пикель
12'
4'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Желтая карточка
Пепе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
19
Пабло
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
31
Алекс
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
5
Мануэль Угарте
ЦФ
4-1-5
7
5
Пенетра
28
Лима
5
Риччели
88
Пепе
18
Пикель
32
Пауло
9
Родригес
24
Хайме
1
Жуниор
3-3-2-1-1
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
6
Палинья
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
77
Кабрал
26
Паулинью
32
Пауло
80
Офори
80
Офори
32
Пауло
88
Пепе
31
Алекс
31
Алекс
88
Пепе
9
Родригес
20
Тавареш
20
Тавареш
9
Родригес
24
Хайме
31
Рикарду
31
Рикарду
24
Хайме
25
Мендеш
10
Табата
10
Табата
25
Мендеш
3
Феддаль
8
Томаш
8
Томаш
3
Феддаль
47
Эшгайю
23
Порро
23
Порро
47
Эшгайю
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
77
Кабрал
11
Сантуш
11
Сантуш
77
Кабрал
Остались в запасе
Фамаликан
Спортинг
13
Dalberson
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
19
Пабло
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
19
Пабло
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фамаликан - Спортинг
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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