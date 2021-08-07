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Маритиму - Брага

07.08.2021, Суббота, 22:30 мск Португалия. Примейра, 1 тур Маритиму - Брага
Португалия. Примейра (2020/2021)
30 тур
29 апреля, четверг 22:30 Маритиму 1:0 Брага
13 тур
8 января, пятница 00:00 Брага 2:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 20:30 Маритиму 1:2 Брага
6 тур
23 сентября, понедельник 21:00 Брага 2:2 Маритиму
Португалия. Примейра (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 17:30 Маритиму 1:0 Брага
15 тур
2 января, среда 21:00 Брага 2:0 Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
31 тур
20 апреля, пятница 22:30 Брага 2:0 Маритиму
14 тур
12 декабря, вторник 00:01 Маритиму 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2016/2017)
27 тур
2 апреля, воскресенье 22:15 Брага 3:3 Маритиму
10 тур
6 ноября, воскресенье 23:30 Маритиму 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
14 февраля, воскресенье 22:15 Маритиму 1:3 Брага
5 тур
21 сентября, понедельник 21:00 Брага 5:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 22:30 Брага 1:3 Маритиму
15 тур
3 января, суббота 19:00 Маритиму 2:1 Брага
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
29 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Брага 1:1 Маритиму
14 тур
19 декабря, четверг 23:59 Маритиму 2:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
22 тур
9 марта, суббота 22:00 Брага 2:0 Маритиму
7 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Маритиму 0:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
17 тур
31 января, вторник 00:15 Маритиму 1:2 Брага
2 тур
21 августа, воскресенье 23:15 Брага 2:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
18 тур
6 февраля, воскресенье 22:15 Маритиму 1:2 Брага
3 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Брага 1:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
19 тур
14 февраля, воскресенье 23:15 Брага 2:1 Маритиму
4 тур
13 сентября, воскресенье 14:15 Маритиму 1:2 Брага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 29 4 1 86:22 +64 91
2. Спортинг 34 27 4 3 73:23 +50 85
3. Бенфика 34 23 5 6 78:30 +48 74
4. Брага 34 19 8 7 52:31 +21 65
5. Жил Висенте 34 13 12 9 47:42 +5 51
6. Гимараеш 34 13 9 12 50:41 +9 48
7. Санта-Клара 34 9 13 12 38:54 -16 40
8. Фамаликан 34 9 12 13 45:51 -6 39
9. Эшторил 34 9 12 13 36:43 -7 39
10. Маритиму 34 9 11 14 39:44 -5 38
11. Пасуш де Феррейра 34 9 11 14 29:44 -15 38
12. Боавишта 34 7 17 10 39:52 -13 38
13. Портимоненси 34 10 8 16 31:45 -14 38
14. Визела 34 7 12 15 37:58 -21 33
15. Арука 34 7 10 17 30:54 -24 31
16. Морейренcе 34 7 8 19 33:51 -18 29
17. Тондела 34 7 7 20 41:67 -26 28
18. Белененсеш 34 5 11 18 23:55 -32 26
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