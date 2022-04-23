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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Аталанта
Венеция - Аталанта: обзор матча 23 апреля 2022
Венеция
23.04.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
80'
Д. Чрнигой
44'
М. Пашалич
47'
Д. Сапата
63'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Аталанта
Замена
I. Bah
️️️️
М. Араму
81'
ГОЛ! 1:3!
Д. Чрнигой
Пас отдал
Ж. Нсаме
80'
77'
Замена
М. Пессина
️️️️
Д. Сапата
76'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Т. Анри
75'
Замена
Д. Перец
️️️️
М. Кюизанс
75'
71'
Желтая карточка
Б. Джимсити
64'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Р. Фройлер
63'
ГОЛ! 0:3!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Д. Бусио
62'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Д. Окереке
62'
57'
Желтая карточка
Д. Сапата
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Л. Муриэль
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Роман Лазар
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
77
Issa Bah
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Андреа Оливери
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
3-2-2-1-2
85
Мяенпяя
32
Чеккарони
31
Ульманн
4
Ампаду
30
Свобода
37
Матею
6
Бусио
27
Кюизанс
70
Араму
29
Окереке
9
Анри
3-3-1-1-2
1
Муссо
42
Скальвини
6
Джимсити
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
77
Дзаппакоста
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Муриэль
27
Кюизанс
8
Перец
8
Перец
27
Кюизанс
6
Бусио
89
Чрнигой
89
Чрнигой
6
Бусио
29
Окереке
17
Йонсен
17
Йонсен
29
Окереке
70
Араму
77
77
70
Араму
9
Анри
17
Нсаме
17
Нсаме
9
Анри
8
Фройлер
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
91
Сапата
32
Пессина
32
Пессина
91
Сапата
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
Остались в запасе
Венеция
Аталанта
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Роман Лазар
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
14
Андреа Оливери
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Роман Лазар
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
14
Андреа Оливери
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Венеция - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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