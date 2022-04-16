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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Эмполи
Удинезе - Эмполи: обзор матча 16 апреля 2022
Удинезе
16.04.2022, суббота, 15:30
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 1
Завершен
Эмполи
6'
А. Исмайли (АГ)
52'
Ж. Деулофеу
79'
И. Пуссетто
87'
Л. Самарджич
67'
А. Пинамонти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Эмполи
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ж. Деулофеу
90'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Н. Перес
90'
Замена
М. Яяло
️️️️
Ж. Макенго
89'
ГОЛ! 4:1!
Л. Самарджич
Пас отдал
И. Пуссетто
87'
87'
Замена
П. Кутроне
️️️️
А. Ла Мантия
85'
Желтая карточка
В. Верре
ГОЛ! 3:1!
И. Пуссетто
Пас отдал
Ж. Деулофеу
79'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Саксесс
75'
71'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
П. Стоянович
71'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
М. Бенасси
71'
Замена
В. Верре
️️️️
Н. Байрами
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Пинамонти
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Р. Перейра
66'
Желтая карточка
Н. Молина
63'
63'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
61'
Желтая карточка
П. Стоянович
ГОЛ! 2:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
И. Саксесс
52'
44'
Желтая карточка
А. Исмайли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Исмайли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
17
Макенго
37
Перейра
90
Саксесс
10
Деулофеу
4-1-2-1-2
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
13
Кэкачей
8
Асллани
24
Бенасси
23
Бандинелли
10
Байрами
19
Ла Мантия
9
Пинамонти
18
Перес
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
18
Перес
17
Макенго
18
Яяло
18
Яяло
17
Макенго
37
Перейра
10
Самарджич
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
23
Пуссетто
23
Пуссетто
90
Саксесс
10
Деулофеу
90
Несторовски
90
Несторовски
10
Деулофеу
30
Стоянович
65
Паризи
65
Паризи
30
Стоянович
10
Байрами
26
Верре
26
Верре
10
Байрами
24
Бенасси
6
Хендерсон
6
Хендерсон
24
Бенасси
19
Ла Мантия
10
Кутроне
10
Кутроне
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Удинезе - Эмполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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