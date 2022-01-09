Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 09 января 2022
Удинезе
09.01.2022, воскресенье, 18:30
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 6
Завершен
Аталанта
59'
Н. Молина
88'
Бету
17'
М. Пашалич
22'
Л. Муриэль
43'
Р. Малиновский
76'
Л. Муриэль
89'
Й. Меле
90+2'
М. Пессина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Аталанта
90'
+2
ГОЛ! 2:6!
М. Пессина
Пас отдал
Й. Меле
89'
ГОЛ! 2:5!
Й. Меле
Пас отдал
А. Миранчук
ГОЛ! 2:4!
Бету
Пас отдал
И. Саксесс
88'
79'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
77'
Желтая карточка
Б. Джимсити
76'
ГОЛ! 1:4!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
И. Саксесс
️️️️
И. Пуссетто
74'
73'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Пеццелла
73'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пашалич
Замена
Б. Соппи
️️️️
И. Удогие
66'
ГОЛ! 1:3!
Н. Молина
Пас отдал
Уолес
59'
46'
Замена
М. Пессина
️️️️
М. де Рон
45'
+1
Желтая карточка
М. де Рон
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
44'
43'
ГОЛ! 0:3!
Р. Малиновский
Желтая карточка
Р. Бекао
30'
22'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
2
Брандон Соппи
ПЗ
63
Jacopo Fedrizzi
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-3-1-2
93
Паделли
87
Де Майо
18
Перес
17
Нуйтинк
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
23
Пуссетто
23
Бету
10
Деулофеу
3-4-2-1
1
Муссо
3
Пеццелла
2
Толой
19
Паломино
21
Меле
8
Коопмейнерс
15
де Рон
6
Джимсити
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
13
Удогие
2
Соппи
2
Соппи
13
Удогие
23
Пуссетто
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Пуссетто
3
Пеццелла
33
Хатебур
33
Хатебур
3
Пеццелла
8
Пашалич
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Пашалич
15
де Рон
32
Пессина
32
Пессина
15
де Рон
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
99
Эдоардо Пьяна
ВР
63
Jacopo Fedrizzi
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
63
Jacopo Fedrizzi
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+