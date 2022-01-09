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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сассуоло
Эмполи - Сассуоло: обзор матча 09 января 2022
Эмполи
09.01.2022, воскресенье, 16:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 5
Завершен
Сассуоло
16'
Л. Хендерсон
13'
Д. Берарди (П)
24'
Д. Распадори
67'
Д. Скамакка
71'
Д. Распадори
90+1'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Сассуоло
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Фраттези
89'
Замена
Руан
️️️️
Д. Берарди
79'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
К. Асллани
️️️️
А. Пинамонти
77'
77'
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Кирикеш
77'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Рожерио
71'
ГОЛ! 1:4!
Д. Распадори
69'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
67'
ГОЛ! 1:3!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Берарди
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
Н. Байрами
64'
62'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Г. Дефрель
Вторая желтая
М. Вити
61'
61'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
А. Харруи
Желтая карточка
М. Вити
59'
49'
Желтая карточка
Д. Берарди
Замена
С. Риччи
️️️️
Л. Штулац
46'
Замена
Л. Тонелли
️️️️
Р. Маркицца
46'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Ди Франческо
29'
24'
ГОЛ! 1:2!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Берарди
ГОЛ! 1:1!
Л. Хендерсон
16'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Самуэле Дамиани
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Руан
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Викарио
5
Маркицца
44
Исмайли
2
Вити
30
Стоянович
4
Штулац
6
Хендерсон
14
Журковски
29
Ди Франческо
10
Байрами
9
Пинамонти
3-2-2-1-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
67
Феррари
21
Кирикеш
22
Тольян
13
Рожерио
21
Харруи
20
Лопес
10
Берарди
92
Дефрель
18
Распадори
5
Маркицца
26
Тонелли
26
Тонелли
5
Маркицца
10
Байрами
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
10
Байрами
9
Пинамонти
8
Асллани
8
Асллани
9
Пинамонти
4
Штулац
21
Риччи
21
Риччи
4
Штулац
29
Ди Франческо
10
Кутроне
10
Кутроне
29
Ди Франческо
21
Кирикеш
23
Айхан
23
Айхан
21
Кирикеш
13
Рожерио
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
13
Рожерио
21
Харруи
16
Фраттези
16
Фраттези
21
Харруи
10
Берарди
4
Руан
4
Руан
10
Берарди
92
Дефрель
9
Скамакка
9
Скамакка
92
Дефрель
Остались в запасе
Эмполи
Сассуоло
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Эмполи - Сассуоло
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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