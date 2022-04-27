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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 27 апреля 2022
Аталанта
27.04.2022, среда, 21:15
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 4
Завершен
Торино
18'
Л. Муриэль (П)
23'
М. де Рон
78'
М. Пашалич
84'
Л. Муриэль (П)
4'
А. Санабрия
36'
С. Лукич (П)
63'
С. Лукич (П)
68'
Р. Фройлер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Торино
85'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
ГОЛ с пенальти! 4:4!
Л. Муриэль
84'
84'
Замена
Д. Сек
️️️️
Д. Прат
84'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Д. Зима
83'
Желтая карточка
Д. Зима
ГОЛ! 3:4!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Муриэль
78'
Желтая карточка
М. Пашалич
69'
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Р. Фройлер
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
68'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пессина
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Лукич
59'
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Риччи
52'
Желтая карточка
С. Лукич
Замена
Р. Толой
️️️️
Б. Джимсити
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Лукич
Желтая карточка
Р. Фройлер
35'
31'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пьяца
ГОЛ! 2:1!
М. де Рон
Пас отдал
Л. Муриэль
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Муриэль
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Д. Прат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
42
Скальвини
19
Паломино
6
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
32
Пессина
10
Муриэль
91
Сапата
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
90
Синго
3
Бремер
4
Зима
34
Эйна
15
Родригес
23
Лукич
21
Риччи
26
Прат
19
Санабрия
7
Пьяца
6
Джимсити
2
Толой
2
Толой
6
Джимсити
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
32
Пессина
13
Бога
13
Бога
32
Пессина
4
Зима
26
Джиджи
26
Джиджи
4
Зима
21
Риччи
4
Побега
4
Побега
21
Риччи
7
Пьяца
7
Брекало
7
Брекало
7
Пьяца
26
Прат
19
Сек
19
Сек
26
Прат
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Аталанта
Торино
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Аталанта - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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