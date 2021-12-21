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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Салернитана
Удинезе - Салернитана: обзор матча 21 декабря 2021
Удинезе
21.12.2021, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Салернитана
90+3'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Салернитана
90'
+4
Желтая карточка
С. Верди
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
С. Верди
Пас отдал
Эдерсон
90'
+2
Желтая карточка
Г. Кастанос
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
90'
+2
Желтая карточка
П. Мари
89'
87'
Замена
С. Верди
️️️️
Ф. Бонаццоли
86'
Желтая карточка
Э. Бохинен
84'
Желтая карточка
Эдерсон
72'
Замена
Микаэл
️️️️
Л. Кулибали
72'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Ф. Рибери
Замена
М. Зеегелар
️️️️
Б. Соппи
70'
Замена
И. Саксесс
️️️️
И. Пуссетто
65'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
57'
56'
Желтая карточка
Л. Раньери
Замена
Уолес
️️️️
М. Яяло
56'
Желтая карточка
М. Яяло
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Лазар Самарджич
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
20
Лука Раньери
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
13
Эдерсон
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
32
Эмиль Бохинен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
17
Брам Нуйтинк
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Григорис Кастанос
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
90
Симоне Верди
АП
87
Микаэл
ЦФ
34
Фредерик Везели
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
18
Перес
4
Мари
13
Удогие
18
Яяло
2
Соппи
30
Арслан
23
Пуссетто
10
Деулофеу
10
Самарджич
3-1-4-1-1
55
Сепе
17
Фасио
20
Раньери
23
Гьембер
16
Радованович
13
Эдерсон
90
Бонаццоли
29
Кулибали
7
Рибери
20
Цортеа
32
Бохинен
18
Яяло
15
Уолес
15
Уолес
18
Яяло
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
2
Соппи
4
Зеегелар
4
Зеегелар
2
Соппи
23
Пуссетто
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Пуссетто
29
Кулибали
87
Микаэл
87
Микаэл
29
Кулибали
90
Бонаццоли
90
Верди
90
Верди
90
Бонаццоли
7
Рибери
20
Кастанос
20
Кастанос
7
Рибери
Остались в запасе
Удинезе
Салернитана
32
Филип Бенкович
ЦЗ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Илия Несторовски
ЦФ
17
Брам Нуйтинк
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
34
Фредерик Везели
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
32
Филип Бенкович
ЦЗ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Илия Несторовски
ЦФ
17
Брам Нуйтинк
ЦФ
Остались в запасе
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
82
Леонардо Капецци
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
34
Фредерик Везели
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Удинезе - Салернитана
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Удинезе Арена
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