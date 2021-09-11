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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 11 сентября 2021
Аталанта
11.09.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
65'
Д. Сапата (П)
33'
Д. Влахович (П)
49'
Д. Влахович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
90'
+4
Желтая карточка
Р. Фройлер
86'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. Пессина
85'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Д. Сапата
82'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Пашалич
82'
81'
Желтая карточка
А. Одриосола
Желтая карточка
Р. Госенс
76'
76'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Х. Кальехон
76'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Дункан
74'
Желтая карточка
Н. Миленкович
66'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
66'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Сапата
65'
56'
Желтая карточка
Игор
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Миранчук
50'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Й. Меле
50'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Влахович
Желтая карточка
Д. Сапата
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Д. Бонавентура
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Влахович
Желтая карточка
Й. Меле
31'
25'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Венути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-1-3-1
57
Спортиелло
2
Толой
19
Паломино
6
Джимсити
77
Дзаппакоста
21
Меле
8
Фройлер
8
Пашалич
32
Пессина
59
Миранчук
91
Сапата
4-1-2-1-2
1
Террачиано
5
Венути
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
34
Торрейра
32
Дункан
7
Бонавентура
23
Соттиль
28
Влахович
7
Кальехон
32
Пессина
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
32
Пессина
21
Меле
8
Госенс
8
Госенс
21
Меле
59
Миранчук
17
Малиновский
17
Малиновский
59
Миранчук
8
Пашалич
72
Иличич
72
Иличич
8
Пашалич
91
Сапата
91
Пикколи
91
Пикколи
91
Сапата
5
Венути
20
Одриосола
20
Одриосола
5
Венути
32
Дункан
8
Кастровилли
8
Кастровилли
32
Дункан
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
7
Кальехон
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Кальехон
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
Остались в запасе
3
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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