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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 21 августа 2021
Торино
21.08.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
79'
А. Белотти
6'
Л. Муриэль
90+3'
Р. Пикколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. Пикколи
Пас отдал
М. Пашалич
83'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Р. Госенс
83'
Замена
М. Ловато
️️️️
М. Демирал
82'
Желтая карточка
Х. Муссо
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
79'
76'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Малиновский
Замена
С. Верди
️️️️
М. Пьяца
74'
Замена
А. Иццо
️️️️
Бремер
74'
Желтая карточка
Бремер
71'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Санабрия
65'
56'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
56'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
Т. Ринкон
52'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
С. Лукич
46'
23'
Желтая карточка
М. Демирал
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-3-2-2
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
26
Джиджи
3
Бремер
15
Родригес
8
Мандрагора
90
Синго
23
Лукич
17
Линетти
19
Санабрия
7
Пьяца
3-2-3-2
1
Муссо
28
Демирал
19
Паломино
6
Джимсити
21
Меле
8
Госенс
17
Малиновский
32
Пессина
8
Пашалич
10
Муриэль
72
Иличич
3
Бремер
4
Иццо
4
Иццо
3
Бремер
23
Лукич
8
Ринкон
8
Ринкон
23
Лукич
7
Пьяца
90
Верди
90
Верди
7
Пьяца
19
Санабрия
11
Белотти
11
Белотти
19
Санабрия
28
Демирал
5
Ловато
5
Ловато
28
Демирал
17
Малиновский
3
Пеццелла
3
Пеццелла
17
Малиновский
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
10
Муриэль
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Муриэль
8
Госенс
91
Пикколи
91
Пикколи
8
Госенс
Остались в запасе
Торино
Аталанта
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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