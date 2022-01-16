Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Галатасарай
Хатайспор - Галатасарай: обзор матча 16 января 2022
Хатайспор
16.01.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
4 : 2
Завершен
Галатасарай
43'
М. Диуф (П)
62'
М. Камара
79'
С. Лобжанидзе
90+1'
С. Лобжанидзе
23'
Э. Килинк
45+8'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Галатасарай
ГОЛ! 4:2!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
М. Диуф
90'
+1
Замена
М. Буджемаа
️️️️
О. Эргюн
90'
Желтая карточка
Р. Рибейру
82'
82'
Красная карточка
Т. Антальялы
81'
Замена
А. Бабакан
️️️️
Э. Килинк
81'
Замена
О. Морутан
️️️️
А. Чикелдэу
ГОЛ! 3:2!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
Кахраба
79'
Замена
Кахраба
️️️️
М. Камара
76'
Желтая карточка
Ф. Курукук
68'
ГОЛ! 2:2!
М. Камара
Пас отдал
Д. Сан-Луи
62'
58'
Замена
А. Кара
️️️️
Х. Дервисоглу
47'
Желтая карточка
Х. Дервисоглу
45'
+8
ГОЛ! 1:2!
К. Актюркоглу
45'
Желтая карточка
О. Байрам
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Диуф
43'
37'
Желтая карточка
С. Боэ
Желтая карточка
М. Камара
37'
28'
Пенальти не реализован!
П. ван Анхолт
Желтая карточка
Д. Сан-Луи
27'
Желтая карточка
С. Адекугбе
25'
25'
Желтая карточка
Б. Кутлу
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Килинк
Пас отдал
П. ван Анхолт
15'
Желтая карточка
А. Озтюрк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
12
Густаво Ассунсао
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
30
Аталай Бабакан
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
3-2-2-3
21
Йигитер
53
Оксюз
3
Адекугбе
4
Эргюн
22
Курукук
22
Черекчи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
92
Диуф
7
Камара
20
Рибейру
4-1-2-1-2
13
Кипе
23
Боэ
23
Маркао
33
Озтюрк
15
ван Анхолт
14
Антальялы
10
Кутлу
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
11
Килинк
7
Камара
10
Кахраба
10
Кахраба
7
Камара
4
Эргюн
8
Буджемаа
8
Буджемаа
4
Эргюн
28
Дервисоглу
35
Кара
35
Кара
28
Дервисоглу
20
Чикелдэу
80
Морутан
80
Морутан
20
Чикелдэу
11
Килинк
30
Бабакан
30
Бабакан
11
Килинк
Остались в запасе
Хатайспор
Галатасарай
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
12
Густаво Ассунсао
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
12
Густаво Ассунсао
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Хатайспор - Галатасарай
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+