Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Адана Демирспор
Аланьяспор - Адана Демирспор: обзор матча 18 декабря 2021
Аланьяспор
18.12.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Адана Демирспор
30'
Ф. Дьедиу
26'
М. Варгас
43'
М. Балотелли
51'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Адана Демирспор
Желтая карточка
Ч. Авазим
90'
88'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Караджа
88'
80'
Замена
С. Дели
️️️️
М. Варгас
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Давидсон
77'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
76'
67'
Желтая карточка
М. Балотелли
67'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Акгюн
67'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
Замена
A. Ildiz
️️️️
Ф. Аксой
58'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Т. Бингель
57'
51'
ГОЛ! 1:3!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Ю. Акгюн
43'
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
М. Варгас
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Ж. Новейш
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Варгас
Пас отдал
Ю. Акгюн
Желтая карточка
Т. Бингель
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-4-3
1
Киринтили
15
Авазим
24
32
Мевля
20
Аксой
20
Гюнеш
11
Давидсон
7
Новейш
18
Дьедиу
75
Бингель
7
Караджа
3-1-3-1-2
49
Мурич
26
Канак
5
Санук
4
Акайдын
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
88
Инлер
8
Варгас
11
Акгюн
45
Балотелли
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
7
Караджа
21
Кандеяш
21
Кандеяш
7
Караджа
20
Аксой
30
30
20
Аксой
75
Бингель
15
Бабакар
15
Бабакар
75
Бингель
11
Давидсон
9
Эдуарду
9
Эдуарду
11
Давидсон
8
Варгас
15
Дели
15
Дели
8
Варгас
8
Бьярнасон
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Бьярнасон
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Акинтола
11
Акгюн
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
Остались в запасе
Аланьяспор
Адана Демирспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Аланьяспор - Адана Демирспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Адана Демирспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+