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Сьон - Фенербахче
Сьон - Фенербахче: обзор матча 20 августа 2009
Сьон
20.08.2009, четверг, 22:30
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Фенербахче
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Статистика матча Сьон - Фенербахче
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Матчи команд
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Сьон
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19.09.2026
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1 : 2
31.10.2026
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Турция. Суперлига, 9 тур
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2 : 1
26.10.2026
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Фенербахче
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Информация о матче
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