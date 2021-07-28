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Лудогорец - Мура 05

28.07.2021, Среда, 21:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Лудогорец - Мура 05
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 21 июля, среда 21:00 Мура 05 0:0 Лудогорец
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