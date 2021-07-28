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ЧФР Клуж - Линкольн

28.07.2021, Среда, 20:30 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч ЧФР Клуж - Линкольн
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 20 июля, вторник 19:00 Линкольн 1:2 ЧФР Клуж
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