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Фола - Шахтер

29.07.2021, Четверг, 20:30 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Фола - Шахтер
Первый матч: 2 - 1
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 22:30 Шахтер 1:2 Фола
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