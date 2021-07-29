Введите ваш ник на сайте

Шкендия - Рига

29.07.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Шкендия - Рига
Первый матч: 0 - 2
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 20:00 Рига 2:0 Шкендия
...
  • Читайте нас: 