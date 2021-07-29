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Маккаби - Сутьеска

29.07.2021, Четверг, 20:30 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Маккаби - Сутьеска
Первый матч: 0 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 21:30 Сутьеска 0:0 Маккаби
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