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Сивасспор - Петрокуб

29.07.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Сивасспор - Петрокуб
Первый матч: 1 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 20:00 Петрокуб 0:1 Сивасспор
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