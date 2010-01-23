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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Роселар
Локерен - Роселар: обзор матча 23 января 2010
Локерен
23.01.2010, суббота, 22:00
Чемпионат Бельгии, 23 тур
1 : 4
Завершен
Роселар
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Статистика матча Локерен - Роселар
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Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Роселар
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Роселар
3 : 2
20.05.2017
Эйпен
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
Генк
3 : 1
17.05.2017
Роселар
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Роселар
2 : 3
13.05.2017
Локерен
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Кортрейк
0 : 3
06.05.2017
Роселар
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
30.04.2017
Роселар
Информация о матче
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